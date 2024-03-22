Омск-Информ
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·Происшествия

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной печи.
Сегодня утром в деревне Тавричанке Любинского района загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Когда на место прибыли пожарные, огонь охватил всю кровлю и она уже успела обрушиться.
Сообщение в МЧС поступило в 9 часов 12 минут. В 10:20 пожар локализовали. Его площадь составила 104 кв. м. На месте работали 8 сотрудников МЧС на двух пожарных автомобилях.
Отметим, что во время пожара никто не пострадал. Предварительная причина ЧП – неисправность отопительной печи.
1203
·Происшествия

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной печи.
Сегодня утром в деревне Тавричанке Любинского района загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Когда на место прибыли пожарные, огонь охватил всю кровлю и она уже успела обрушиться.
Сообщение в МЧС поступило в 9 часов 12 минут. В 10:20 пожар локализовали. Его площадь составила 104 кв. м. На месте работали 8 сотрудников МЧС на двух пожарных автомобилях.
Отметим, что во время пожара никто не пострадал. Предварительная причина ЧП – неисправность отопительной печи.
1203