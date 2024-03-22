По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной печи.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной печи.

Сегодня утром в деревне Тавричанке Любинского района загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Когда на место прибыли пожарные, огонь охватил всю кровлю и она уже успела обрушиться.

Сообщение в МЧС поступило в 9 часов 12 минут. В 10:20 пожар локализовали. Его площадь составила 104 кв. м. На месте работали 8 сотрудников МЧС на двух пожарных автомобилях.

Отметим, что во время пожара никто не пострадал. Предварительная причина ЧП – неисправность отопительной печи.