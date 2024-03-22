Эти работы уже стартовали. За состоянием объездных дорог планируется следить и дальше.

Эти работы уже стартовали. За состоянием объездных дорог планируется следить и дальше.

В Омске готовят объездные пути, которые предлагают использовать после перекрытия бульвара Архитекторов. Дорожники уже очистили проезды около домов № 6, 8, 10, 12. Сегодня проводят очистку межквартальных проездов от Крупской до 70 лет Октября по нечетной стороне в направлении улицы Дмитриева. С улиц Крупской, Туполева и Дмитриева вывозят снег.

Дорожники также оценивают состояние асфальта и планируют провести кое-где ремонт после откачки талых вод. Для срочного ремонта будут использовать холодный асфальт и инертные материалы. Остальные повреждения закроют после запуска асфальтобетонного завода с применением более прочного горячего асфальта.

В подготовке дорожникам помогают управляющие компании. Подрядчик «СтройТраст» готовит две временные дороги через бульвар для проезда омичей к своим домам. Для удобства горожан на Дмитриева и дублере Дмитриева появятся новые остановки общественного транспорта.

Специалисты администрации Кировского округа и УДХБ будут контролировать состояние объездных дорог, чтобы оперативно устранять проблемы.