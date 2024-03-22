Омск-Информ
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·Общество

Стоило волонтерам разместить объявление о розыске молодого омича, как его нашли. Парень отсутствовал неделю.

В Омской области нашли 21-летнего Сергея Монетина.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», худощавый кареглазый парень с родинкой на пупке пропал 15 марта в поселке Магистральном.

Объявление о розыске Сергея появилось вчера поздно вечером. А сегодня паблик поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщил, что парня нашли живым. Где он был, традиционно не сообщается.

·Общество

Стоило волонтерам разместить объявление о розыске молодого омича, как его нашли. Парень отсутствовал неделю.

В Омской области нашли 21-летнего Сергея Монетина.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», худощавый кареглазый парень с родинкой на пупке пропал 15 марта в поселке Магистральном.

Объявление о розыске Сергея появилось вчера поздно вечером. А сегодня паблик поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщил, что парня нашли живым. Где он был, традиционно не сообщается.