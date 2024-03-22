21-летний Сергей Монетин пропал неделю назад в поселке Магистральном. До сих пор о нем ничего не известно. Его особая примета – большая родинка на пупке.

21-летний Сергей Монетин пропал неделю назад в поселке Магистральном. До сих пор о нем ничего не известно. Его особая примета – большая родинка на пупке.

В Омской области ищут 21-летнего Сергея Монетина. Молодой человек пропал 15 марта в поселке Магистральном Омского района. Он вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы парня: рост 170 см, худощавого телосложения, карие глаза и темно-русые волосы. Из особых примет – наличие большой родинки на пупке. Был одет в черную куртку, белую олимпийку, темно-синие спортивные штаны с полоской, черную шапку и черные ботинки.

Жителей региона, которые что-либо знают о местонахождении молодого человека, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.