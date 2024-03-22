Она позволит газифицировать более десятка омских улиц и переулков.
В Омске продолжаются работы по догазификации города. Этому способствует новая газораспределительная сеть. О начале ее работы сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– Ввели в эксплуатацию новую сеть газораспределения протяженностью 10 км, которая позволит газифицировать более 430 домовладений города по улицам: 20 Партсъезда, Энергетиков, Строителей, Магистральная, 1-я Новостроевская, 2-я Новостроевская, 3-я Новостроевская, 4-я Новостроевская, 50 лет Профсоюзов, – отмечает Хоценко у себя в телеграм-канале.
В этот перечень попали четыре переулка: Энергетиков, Школьный, Строителей и Новостроевский.
Число заявок на догазификацию от жителей региона перевалило за 22 тыс., более 18 тыс. договоров уже заключено. Газораспределительные сети подвели к границам 11,7 тыс. домов, а в 8,7 тыс. из них жители уже пользуются природным газом.