Как прогнозировалось в феврале, он не оказался жестким: один фигурант приговорен к принудительным работам, второй оправдан.
Сегодня Советский районный суд вынес приговор мастеру ООО «Промтек» Виталию Крючкову и начальнику котельного цеха АО «ТГК 11» Евгению Масленникову. Напомним, омичей обвиняли в нарушении правил безопасности, которое повлекло крупный ущерб и смерть человека.
В мае 2022 года оба работали в поселке Новоалександровка и, несмотря на действовавший в регионе противопожарный режим, начали сварочные работы. Из-за искры загорелась трава, а порывистый ветер перекинул огонь на жилые дома. В результате пожара, невольными виновниками которого и стали фигуранты, 25 домов сгорело, а один из жителей поселка, 65-летний мужчина, погиб, не сумев выбраться из горящего дома. 37 граждан также пострадали, а ущерб, нанесенный огнем, превысил 100 млн рублей.
Собранные доказательства, по решению суда, оказались достаточными для вынесения приговора лишь Крючкову – он получил два года принудительных работ с ежемесячным удержанием в доход государства 15 % заработка. Помимо этого, он обязан выплатить по 100 тыс. рублей четверым пострадавшим.
Масленников судом оправдан.
АО «ТГК-11» еще на этапе расследования дела выплатило пострадавшим более 30 млн рублей, 500 тыс. из них – дочери погибшего. Что касается остальных потерпевших, им суд посоветовал обращаться за компенсациями в порядке гражданского производства.
Приговор еще может быть оспорен. Государственный обвинитель примет это решение в сроки, которые установлены законодательством.