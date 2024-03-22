За прошлый год эту возможность использовали около сорока сотрудников некоммерческих организаций. Минтруд Омской области выделил на их переобучение полмиллиона.
В Омской области работники социально ориентированных некоммерческих организаций имеют возможность приобрести новую профессию или повысить свою квалификацию за счет государства. Как сообщили в министерстве труда и социального развития Омской области, в 2023 году обучение прошли 39 работников из 8 таких организаций. На их образование были выделены субсидии в размере 500 тыс. рублей.
Одной из тех, кто прошел курс переподготовки, стала менеджер благотворительного фонда «Обнимая небо» Елена Геталова. Омичка 3 месяца училась по программе «Управление персоналом» в Московском финансово-промышленном университете «Синергия». Поддержка со стороны регионального Минтруда составила более 67 тыс. рублей.
– У меня медицинское образование, но все же для работы в фонде мне не хватало имеющихся знаний, – говорит Елена. – Образовательная программа оказалась увлекательной и полезной. Интересно было постигать новые для себя технологии и дисциплины. Например, я узнала о правилах документооборота и нюансах подбора персонала. Последнее очень важно в нашей сфере, ведь речь идет о тех сотрудниках, которые будут работать с паллиативными пациентами. Полученные знания уже применяю на практике. Очень благодарна министерству труда и соцразвития за предоставленную возможность пройти обучение.
В этом году поддержка некоммерческих организаций будет продолжена. С 1 апреля начнется новый конкурсный отбор среди СОНКО для предоставления субсидий из областного бюджета на обучение по основным профессиональным и дополнительным образовательным программам. Из региональной казны на это будет выделено 500 тыс. рублей.