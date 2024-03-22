За прошлый год эту возможность использовали около сорока сотрудников некоммерческих организаций. Минтруд Омской области выделил на их переобучение полмиллиона.

За прошлый год эту возможность использовали около сорока сотрудников некоммерческих организаций. Минтруд Омской области выделил на их переобучение полмиллиона.

В Омской области работники социально ориентированных некоммерческих организаций имеют возможность приобрести новую профессию или повысить свою квалификацию за счет государства. Как сообщили в министерстве труда и социального развития Омской области, в 2023 году обучение прошли 39 работников из 8 таких организаций. На их образование были выделены субсидии в размере 500 тыс. рублей.

Одной из тех, кто прошел курс переподготовки, стала менеджер благотворительного фонда «Обнимая небо» Елена Геталова. Омичка 3 месяца училась по программе «Управление персоналом» в Московском финансово-промышленном университете «Синергия». Поддержка со стороны регионального Минтруда составила более 67 тыс. рублей.

– У меня медицинское образование, но все же для работы в фонде мне не хватало имеющихся знаний, – говорит Елена. – Образовательная программа оказалась увлекательной и полезной. Интересно было постигать новые для себя технологии и дисциплины. Например, я узнала о правилах документооборота и нюансах подбора персонала. Последнее очень важно в нашей сфере, ведь речь идет о тех сотрудниках, которые будут работать с паллиативными пациентами. Полученные знания уже применяю на практике. Очень благодарна министерству труда и соцразвития за предоставленную возможность пройти обучение.

В этом году поддержка некоммерческих организаций будет продолжена. С 1 апреля начнется новый конкурсный отбор среди СОНКО для предоставления субсидий из областного бюджета на обучение по основным профессиональным и дополнительным образовательным программам. Из региональной казны на это будет выделено 500 тыс. рублей.