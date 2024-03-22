Омич Максим Осипенко забил свой дебютный гол за сборную России в товарищеском матче с Сербией.

Омич Максим Осипенко забил свой дебютный гол за сборную России в товарищеском матче с Сербией.

Омич и защитник сборной России по футболу Максим Осипенко отличился забитым мячом в товарищеском матче с Сербией. Этот гол стал для Осипенко дебютным в составе национальной команды. Матч завершился победой россиян со счетом 4:0.

25 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч. На этот раз с Парагваем. Встреча также состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Отметим, что Осипенко сейчас является центральным защитником и капитаном клуба «Ростов». Карьеру футболиста он начал в 2012 году в омском «Иртыше».