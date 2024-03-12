В состав сборной на товарищеские матчи, которые пройдут 21 и 25 марта, попали Максим Осипенко и Андрей Мостовой.

В состав сборной на товарищеские матчи, которые пройдут 21 и 25 марта, попали Максим Осипенко и Андрей Мостовой.

Тренерский состав сборной Россия по футболу объявил состав на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем, которые пройдут 21 и 25 марта в Москве. Всего в список попали 28 футболистов. Там оказались два омича – Максим Осипенко и Андрей Мостовой.

30-летний Осипенко сейчас является центральным защитником и капитаном клуба «Ростов». Карьеру футболиста он начал в 2012 году в омском «Иртыше». В 2016 году Осипенко перешел в воронежский «Факел». В команде из Ростова играет с 2020 года, а с 2021-го – выступает за сборную страны.

26-летний Мостовой – уроженец Омска и полузащитник петербургского «Зенита». В сборную России футболист впервые был вызван в 2020 году.