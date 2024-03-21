Еще четверо судей привлечены к этим обязанностям и вызваны из отставки.

Еще четверо судей привлечены к этим обязанностям и вызваны из отставки.

Сегодня Законодательное собрание Омской области утвердило кандидатов на посты мировых судей в Омской области.

На три года мировым судьей судебного участка № 13 в Москаленском судебном районе стала Таисия Фоменко. Еще двое специалистов получили должности в Первомайском судебном районе. Омска: Мария Рейтер стала мировым судьей судебного участка № 76, а Елена Штейнбах – мировым судьей судебного участка № 79. Срок их полномочий не ограничен.

Помимо этого, на срок до года к обязанностям мировых судей привлекли судей, находящихся в отставке. Должности в Кировском судебном районе на участках под номерами 43 и 46 заняли Александра Барабанова и Ольга Свотина соответственно. Обязанности мирового судьи участка № 112 в Куйбышевском судебном районе Омска будет исполнять Мариям Шаленова, а на судебном участке № 22 в Омском судебном районе аналогичную должность заняла Галина Гончаренко.