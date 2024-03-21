Мужчину, который спасал других пассажиров, перевели из реанимации в обычную палату. А состояние парня, которого он спас, остается тяжелым.

Мужчину, который спасал других пассажиров, перевели из реанимации в обычную палату. А состояние парня, которого он спас, остается тяжелым.

Стало известно о состоянии выживших в страшном ДТП, которое произошло на трассе Тюмень – Омск в минувшую субботу.

Напомним, что там столкнулись две фуры, а также микроавтобус «Тойота», в котором ехали 6 пассажиров. В этой чудовищной аварии погибли 8 человек, выжить удалось всего двоим.

Один из выживших – 30-летний Иван Саньков. Как уже сообщало РИА «Омск-информ», мужчина смог самостоятельно выбраться из маршрутки и даже вытащил из горящего транспорта двоих человек. Один из спасенных пассажиров – 15-летний мальчик – затем умер в больнице. Сам Иван получил тяжелые травмы.

Как сообщает NGS55.RU со ссылкой на региональный Следком, Ивана Санькова из реанимации перевели в обычную палату. А вот состояние спасенного им Даниила Павлова остается тяжелым. 20-летний парень по-прежнему в реанимации.