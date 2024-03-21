Данные о своем подвижном составе частники не передают в департамент. Но контролеры ведомства выезжают по жалобам омичей.

Данные о своем подвижном составе частники не передают в департамент. Но контролеры ведомства выезжают по жалобам омичей.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по вопросам транспортной инфраструктуры рассматривался вопрос контроля за оказанием частными перевозчиками пассажирских услуг.

По данным, озвученным директором департамента транспорта Вадимом Кормильцем, всего в городе 112 маршрутов: 66 с регулируемым тарифом, 9 из которых закрывают частники, и 46 с нерегулируемым – там работают только частники.

– Департамент транспорта контролирует объем и качество услуг по перевозке пассажиров перевозчиками, которые работают с регулируемым тарифом с использованием навигационной системы. Сопровождает в Омске эту работу предприятие «Пассажирсервис», подведомственное департаменту. У всех перевозчиков заключены контракты на оказание этих услуг. Перевозчики с нерегулируемыми тарифами обязаны передавать информацию о работе своего подвижного состава в Региональную навигационно-информационную систему. Никаких нормативных документов, понуждающих их в обязательном порядке передавать эту информацию в департамент транспорта, нет, и мы не вправе от них этого требовать. Хотя для пассажиров это было бы очень удобно, – рассказал Кормилец.

Глава Дептранса сообщил, что за нарушения, допущенных перевозчиками в 2023 году, его ведомство вынесло 110 претензий о ненадлежащем исполнении условий и обязательств, и направило 36 требований об уплате штрафа за плохое исполнение обязательств на общую сумму 579 тыс. рублей. Расторгнут контракт с перевозчиком по маршруту № 51. Также через суд добились решения о прекращении действия свидетельства, выданного перевозчику на 362-м маршруте.

Ежедневно на городские улицы выходит более 800 автобусов. Эта информация вызвала сомнения главы комитета Юрия Арчибасова.

– Это информация из юридических данных департамента? То есть выдано карт 800 или фактически выходит 800? – уточнил он.

По словам Вадима Кормильца, именно в линию выходит 800 маршруток.

– Контроль за перевозчиками с нерегулируемыми тарифами мы осуществляем путем «натурного» выезда и обследования их работы на маршруте. Из тех 46 маршрутов, о которых я говорил, всего на трех перевозчиками заключен договор с «Пассажирсервисом» – это маршруты 31н, 47 и 415. Их можно увидеть в навигационной системе «Пассажирсервиса». Их мы видим и проверяем. По остальным маршрутам контролеры выезжают для проверки обращений граждан, стоят на остановках общественного транспорта, на которые нам указывают заявители, и проверяют работу автобусов с полным подсчетом, какое количество автобусов работает на этих маршрутах, – отметил Кормилец.

Кормилец заверил, что специалисты департамента выезжают и считают практически каждый день. И это не считая совместных рейдов с ГИБДД и Ространснадзором. Такие рейды проводятся два раза в неделю.