Омск-Информ
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·Общество

Чиновники дали ТСЖ три дня на устранение этого образования.
Жительница Омска пожаловалась на работу управляющей компании, которая обслуживает дом. Причиной стала опасная глыба льда.
– В доме, где располагается Советский ЗАГС: Мира, 100а – прям над входом, на 5-м этаже нависает глыба льда. Такая ситуация каждый год. Ходим мимо этого ужаса каждый день на работу, – отметила женщина.
В администрации сообщили, что отправили в УК «Наш сервис» предписание об удалении снежно-ледяных образований. На эту работу коммунальщикам дали три дня. К утру УК уже справилась с задачей.
4084
·Общество

Чиновники дали ТСЖ три дня на устранение этого образования.
Жительница Омска пожаловалась на работу управляющей компании, которая обслуживает дом. Причиной стала опасная глыба льда.
– В доме, где располагается Советский ЗАГС: Мира, 100а – прям над входом, на 5-м этаже нависает глыба льда. Такая ситуация каждый год. Ходим мимо этого ужаса каждый день на работу, – отметила женщина.
В администрации сообщили, что отправили в УК «Наш сервис» предписание об удалении снежно-ледяных образований. На эту работу коммунальщикам дали три дня. К утру УК уже справилась с задачей.
4084