Головные боли и бессонница грозят метеозависимым горожанам уже сегодня.

Головные боли и бессонница грозят метеозависимым горожанам уже сегодня.

По прогнозу лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, 21 марта омичей ждет возмущение геомагнитного поля. Неспокойной магнитосфера будет с 3:00 до 6:00 и с 9:00 до 15:00.

Отметим, что 16 апреля возмущение магнитосферы в Омске возрастет до уровня G1. Он соответствует слабой магнитной буре, которая способна вызывать у метеозависимых людей головные боли и бессонницу.

С 22 марта по 15 апреля магнитных бурь не ожидается. Вероятность ее возникновения завтра составлялет 25 %.