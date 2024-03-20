Омск-Информ
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·Общество

В клубе заявили, что юный болельщик хочет именно такой подарок.
Во время последнего матча «Авангарда» против ярославского «Локомотива» на «G-Drive Арене» юному болельщику в голову прилетела шайба. Произошло это в начале второго периода. В клубе отметили, что ребенок не пострадал. За причиненные неудобства ему пообещали подарить... шайбу.
– С мальчиком все хорошо, шайба прошла по касательной. Отец написал отказ от госпитализации, после чего все вернулись на трибуны смотреть хоккей. От клуба обязательно будет сувенир, мы знаем, что мальчик хочет шайбу «Авангарда», – рассказали в клубе изданию «Подъем».
Напомним, что матч завершился для «Авангарда» разгромом от соперников: омичи проиграли с счетом 0:7.
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·Общество

В клубе заявили, что юный болельщик хочет именно такой подарок.
Во время последнего матча «Авангарда» против ярославского «Локомотива» на «G-Drive Арене» юному болельщику в голову прилетела шайба. Произошло это в начале второго периода. В клубе отметили, что ребенок не пострадал. За причиненные неудобства ему пообещали подарить... шайбу.
– С мальчиком все хорошо, шайба прошла по касательной. Отец написал отказ от госпитализации, после чего все вернулись на трибуны смотреть хоккей. От клуба обязательно будет сувенир, мы знаем, что мальчик хочет шайбу «Авангарда», – рассказали в клубе изданию «Подъем».
Напомним, что матч завершился для «Авангарда» разгромом от соперников: омичи проиграли с счетом 0:7.
4058