Иначе, по словам депутата Алексея Провозина, город по-прежнему каждой весной будет тонуть.

Иначе, по словам депутата Алексея Провозина, город по-прежнему каждой весной будет тонуть.

Сегодня на заседании комитета Омского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства говорилось о ливневых канализациях на территории Омска. Докладчиком выступал исполняющий обязанности директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов.

Депутат Аркадий Лунев спросил, какая часть городской ливневой канализации сегодня учтена, паспортизирована и стоит на балансе. Глебов сообщил, что в реестре муниципального имущества ее общая протяженность – 1580 км на территории города, включая частный сектор. Но этого недостаточно.

– Необходимо, чтобы ливневой канализацией было оборудовано около 700 километров. На сегодняшний день оборудовано около 211 километров на территории Омска и по техническому состоянию примерно на 60–70 % она находится именно в заявительном состоянии. Необходимо увеличивать на территории города именно ливневые коллекторы, строительство новых, больше уделять внимание прочистке больших ливневых коллекторов, – сказал Глебов.

Чиновник отметил, что в этом году, совместно с департаментом городского хозяйства, планируется проведение работ по инвентаризации и паспортизации всей ливневой канализации в Омске.

Депутат Алексей Провозин поинтересовался тем, сколько новых коллекторов уже было построено. Глебов навскидку это количество не назвал, но порекомендовал депутату сделать запрос в департамент строительства. Провозин пообещал это сделать.

А помимо этого, он призвал к строительству канализаций в отрыве от возведения дорог. По мнению парламентария, подход «будет дорога – будет и канализация» неверен. Дорога – многомиллиардный объект, а ливневка обойдется всего в несколько миллионов, но не везде, где необходима ливневая канализация, дождешься новую дорогу. Поэтому, как заявил Провозин, нужно распространять практику строительства в городе канализаций открытого типа, в особенности в секторе многоквартирных домов, чтобы была возможность организовать грамотное отведение талой воды. Иначе каждую весну Омск будет продолжать тонуть.