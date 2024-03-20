Такой вариант не исключают в департаменте городского хозяйства. Сейчас не хватает около 300 рабочих.

Такой вариант не исключают в департаменте городского хозяйства. Сейчас не хватает около 300 рабочих.

Сегодня состоялось заседание комитета Омского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Один из вопросов посвящался уборке снега этой зимой.

Его рассмотрение началось с вопроса депутата Анатолия Канунникова о том, какие практики уборки снега приняты УДХБ не в периоды, когда паводок только грозит, а в те моменты, когда образуются уже видимые сугробы в местах, которые особо подвержены паводку. Быть может, существуют бригады, которые вывозят снег в декабре, январе? Люди, живущие в частном секторе, на встречах с депутатами такие вопросы задают регулярно.

– Традиционно после январских праздников приступаем к вывозу снега с мест возможного подтопления, – говорит первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков. –В основном их определяют администрации округов. Начинаем уборку с центральных магистралей, а на грунтовые дороги не заходим. Тем не менее мы могли бы в январе потратить деньги и разово вывезти снег. Но снегопады идут часто, и эффекта от этого было бы меньше, чем сейчас, когда мы массово заходим в частный сектор. Мы максимально вывозим оттуда снег, а спустя некоторое время еще раз заходим. Такая практика выработалась годами: целесообразнее и эффективнее заходить на такие участки во второй половине зимы.

Горчаков сослался на метеоданные, согласно которым количество осадков этой зимой было высоким. Поэтому уже к ее концу сделали акцент на закупку дополнительной снегоуборочной техники. Было много жалоб на нечищеные и обледенелые тротуары – их очищали с помощью мини-техники. В целом же объем вывезенного снега, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возрос на 30 %. Помогла в этом и привлеченная техника.

Депутат Юрий Арчибасов, взяв слово, заявил, что хочет заступиться за УДХБ, ведь год по сравнению с другими, с точки зрения выпавших осадков, критичный. Он поинтересовался другой стороной вопроса: укомплектованностью штата рабочих на сегодня и их средней заработной платой.

Горчаков ответил, что при штатном расписании в 1000 сотрудников, вакантных мест остается около 300. Сюда входят и водители, и грейдеристы, и простые работники с лопатами и ломиками в руках. По поводу средней зарплаты замдиректора департамента не озвучил точных сведений, чтобы не ввести собравшихся в заблуждение. К тому же заработок зависит от разряда и стажа рабочего. Однако известно, что плата за труд возросла. И это, по словам Горчакова, даже вызвало недовольство в других бюджетных сферах – их сотрудники начали переходить в департамент городского хозяйства.

Тем не менее нехватка сотрудников все же имеется. Заместитель председателя комитета по вопросам ЖКХ Андрей Никитин даже поинтересовался, а не рассматривают ли городские власти вариант временного привлечения в качестве рабочей силы граждан из южных республик, имея в виду Узбекистан или Таджикистан. Горчаков ответил, что рассматриваются все варианты.