Капитан теплохода постоянно оскорблял экипаж и требовал выполнять работу, которая не соответствовала ТК. Это не понравилось матросу, и он решил покинуть судно. Из-за этого его уволили.

Капитан теплохода постоянно оскорблял экипаж и требовал выполнять работу, которая не соответствовала ТК. Это не понравилось матросу, и он решил покинуть судно. Из-за этого его уволили.

В Куйбышевский районный суд обратился матрос «Иртышского пароходства», который рассказал, что его незаконно уволили.

Мужчина работал в организации с мая 2021 года по октябрь 2023 года. Сначала он был матросом-рулевым, старшим мотористом-рулевым, а потом вахтенным матросом теплоходов. В июне 2022 года мужчину перевели на новый теплоход, но с капитаном судна у него отношения не сложились. По словам омича, капитан стал проявлять неуважительное отношение к экипажу, а также требовать выполнять не соответствующую условиям трудового договора работу и оскорблять. Из-за этого экипажу пришлось покинуть теплоход, эвакуировавшись на другое судно. Вскоре матроса уволили за прогул.

В суде мужчина требовал признать увольнение незаконным, восстановить его на работе, взыскать заработную плату и выплатить компенсацию морального вреда.

- Представители ответчика иск не признали. Пояснили, что оставление судна сразу четырьмя членами экипажа создало опасность для находящихся на нем лиц. При оценке действий членов экипажа, покинувших судно, работодатель учел наличие у них поощрений, ранее имевшихся достижений, отсутствие дисциплинарных взысканий, а также причины, по которым каждый из них покинул судно. Просили в иске отказать, - рассказали в пресс-службе омского суда.

Однако Фемида полностью встала на сторону матроса. Организацию обязали восстановить мужчину в занимаемой должности, выплатить заработную плату, а также компенсацию морального вреда в размере 143 тыс. рублей.