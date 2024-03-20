Оснащение позволяет оценивать состояние оборудования по пробе масла в любых локациях и условиях без остановки рабочего процесса.

Оснащение позволяет оценивать состояние оборудования по пробе масла в любых локациях и условиях без остановки рабочего процесса.

«Газпромнефть – смазочные материалы», одна из ведущих компаний отрасли, запустила уникальный эксперт-центр диагностики промышленного оборудования на базе лаборатории масел и нефтехимии Омского завода смазочных материалов. Центр предлагает комплексное сопровождение как собственного производства, так и других промышленных предприятий региона, используя современное оснащение, цифровые технологии и возможности искусственного интеллекта.

Сеть центров компании сегодня насчитывает более 30 филиалов по всей стране. Новый филиал оборудован мобильным диагностическим оборудованием, которое позволяет проводить анализ масла в любых локациях и условиях без остановки рабочего процесса. Благодаря искусственному интеллекту проба масла сканируется по 24 параметрам, а обработка информации занимает всего полчаса. Это позволяет получать высокоточный прогноз состояния оборудования и транспорта, узлов и механизмов на технологических объектах.

На основе этих данных формируется программа дальнейшей эксплуатации, что является важным инструментом для обеспечения эффективной работы оборудования.

Ранее было принято решение о создании центра профессиональной диагностики на базе Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) для проведения эксплуатационных испытаний смазочных материалов и совершенствования действующих методов диагностики. Будущий эксперт-центр объединит возможности фундаментальной науки и прикладных исследований специалистов компании, что позволит расширить спектр научно-исследовательских работ студентов в сфере изучения эффективного применения смазочных материалов.

– Развитие сети эксперт-центров «Газпромнефть-СМ» позволяет обеспечить высококачественной экспертизой предприятия в разных регионах страны, занятые практически во всех отраслях экономики. Мы не только поставляем на отечественный рынок современные смазочные материалы, но и осуществляем последующую поддержку производств на эксплуатационных этапах, – отмечает генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Комплексный подход помогает формировать наилучшие условия для бесперебойной работы техники. Востребованность наших технологических решений открывает перспективы для создания новых площадок профессиональной диагностики масел и оборудования.

Новый проект имеет большое значение для предприятий дорожной и строительной отраслей, которые смогут получить профессиональную экспертизу и поддержку. Также расширятся возможности студентов: они смогут принять участие в научно-исследовательских работах и изучении эффективного применения смазочных материалов.