Омск-Информ
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·Общество

Оказалось, что 13-летний Данияр Жумаханов находился в помещении теплой остановки в Кировском округе.

В Омске закончились поиски 13-летнего Данияра Жумаханова, который ушел в школу и пропал. Мальчика нашли в помещении теплой остановки на территории Кировского округа, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

- Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства и причины самовольного ухода подростка, - добавили в ведомстве.

Кроме того, с семьей мальчика будет проведен комплекс профилактических мероприятий.  

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·Общество

Оказалось, что 13-летний Данияр Жумаханов находился в помещении теплой остановки в Кировском округе.

В Омске закончились поиски 13-летнего Данияра Жумаханова, который ушел в школу и пропал. Мальчика нашли в помещении теплой остановки на территории Кировского округа, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

- Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства и причины самовольного ухода подростка, - добавили в ведомстве.

Кроме того, с семьей мальчика будет проведен комплекс профилактических мероприятий.  

1141