13-летний Данияр Жумаханов ушел в школу, но до образовательного учреждения не дошел. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

13-летний Данияр Жумаханов ушел в школу, но до образовательного учреждения не дошел. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

В Омске ищут 13-летнего Данияра Жумаханова. Подросток ушел сегодня днем в школу, но в учреждении так и не появился. Узнав об этом, мама мальчика сразу же обратилась в полицию.

Приметы подростка: рост 178 см, был одет в черную куртку с рисунком в виде двух букв «В» на спине, темные брюки, синюю шапку, при себе имел черный рюкзак. По предварительной информации, последний раз мальчика видели в торговом центре «МЕГА».

Омичей, которые что-либо знают о местонахождении ребенка, просят сообщать по телефонам 102, 79-20-72.