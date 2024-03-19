Омск-Информ
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·Общество

За неделю показатель заболеваемости в регионе увеличился на 5 %.

Жители Омской области вновь стали больше заражаться коронавирусом. Так, по данным федерального оперштаба, с 11 по 17 марта в регионе выявили 206 случаев ковида. Неделей ранее заболевших было 172. Показатель заболеваемости в регионе увеличился на 5 %.

За неделю Омская область стала второй в Сибирском федеральном округе по количеству выявленных случаев коронавируса. Больше всего заразившихся ковидом оказалось в Иркутской области (226 случаев).

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·Общество

За неделю показатель заболеваемости в регионе увеличился на 5 %.

Жители Омской области вновь стали больше заражаться коронавирусом. Так, по данным федерального оперштаба, с 11 по 17 марта в регионе выявили 206 случаев ковида. Неделей ранее заболевших было 172. Показатель заболеваемости в регионе увеличился на 5 %.

За неделю Омская область стала второй в Сибирском федеральном округе по количеству выявленных случаев коронавируса. Больше всего заразившихся ковидом оказалось в Иркутской области (226 случаев).

1546