Деньги получат 31 район области. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

Деньги получат 31 район области. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

В Омской области на организацию транспортного обслуживания в этом году выделили более 253 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Деньги получат 31 район области и 10 городских поселений. Это Азовский, Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Крутинский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Муромцевский, Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Оконешниковский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Седельниковский, Таврический, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский, Черлакский и Шербакульский районы.

Кроме того, субсидии выделены Большереченскому, Исилькульскому, Калачинскому, Кормиловскому, Называевскому, Саргатскому, Таврическому, Тевризскому, Тюкалинскому и Черлакскому городским поселениям.