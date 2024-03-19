Более двух месяцев предприниматель незаконно торговал алкоголем и табаком. При обыске у него нашли десятки тысяч бутылок и пачек.

Более двух месяцев предприниматель незаконно торговал алкоголем и табаком. При обыске у него нашли десятки тысяч бутылок и пачек.

В Омске вынесли приговор 52-летнему мужчине сразу по трем уголовным статьям. Он незаконно торговал спиртным и табачными изделиями. Доказано, что эту деятельность он вел с 7 ноября 2022 года по 25 января 2023 года. При обыске на складе, который омич взял в аренду, нашли более 24 тыс. бутылок немаркированного алкоголя с разными названиями, а также 20 тыс. пачек сигарет, общей стоимостью свыше 10,3 млн рублей.

– Кроме того, мужчина без соответствующей лицензии осуществил незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции на сумму более 7,2 млн рублей, а также неоднократно использовал чужие товарные знаки при обороте алкоголя, причинив их правообладателям крупный ущерб на сумму 2,7 млн рублей, – сообщили в прокуратуре Омской области.

Суд назначил нелегальному торговцу два года и два месяца лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Также он выплатит весь причиненный ущерб. Ну а найденную у него продукцию постановили уничтожить.

Приговор вступил в силу.