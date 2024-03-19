Об этом рассказали в региональном МЧС. Чтобы этого не произошло, омичей призвали очищать территории от снега.

Об этом рассказали в региональном МЧС. Чтобы этого не произошло, омичей призвали очищать территории от снега.

В Главном управлении МЧС России по Омской области рассказали о подготовке к предстоящему паводку. По словам заместителя начальника управления гражданской обороны и защиты населения регионального МЧС Дениса Литвинова, к паводку в регионе начали готовиться еще в декабре прошлого года. Тогда на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям был утвержден комплексный план организационных и профилактических мероприятий по защите территорий и населения от паводка. По словам Литвинова, сейчас подтоплению подвержены 111 населенных пунктов в 18 районах области.

– Сейчас в регионе уже заканчивает свою работу межведомственная комиссия по оценке и готовности прохождения паводка в Омской области. Акт готовности будет подписан в эту пятницу, а рассмотрен на расширенном заседании МЧС, – отметил Литвинов.

В ведомстве призвали омичей и органы власти продолжать уборку снега на территориях.