В среднем они варьируются от 52 до 135 тыс. рублей. Больше всего получает глава хозяйственно-эксплуатационного центра «Творчество».

В среднем они варьируются от 52 до 135 тыс. рублей. Больше всего получает глава хозяйственно-эксплуатационного центра «Творчество».

Мэрия опубликовала данные о зарплатах руководителей учреждений, подведомственных департаменту культуры, в 2023 году. Они зарабатывают до 135 тыс. рублей.

Замдиректора детской художественной школы № 1 получал 113 тыс. рублей. Зарплаты выросли у многих директоров ряда детских школ искусств. Они варьируются от 52 до 96 тыс. рублей. Руководитель ДШИ № 1 им. Ю. И. Янкелевича получает 94 тыс. рублей (годом ранее было 56,8 тысячи). Директор ДШИ № 2 им. А. А. Цыганкова получает 85 тыс. рублей (раньше 51 тыс. рублей).

Глава хозяйственно-эксплуатационного центра «Творчество» получал 135 тысяч. Зарплата директора ДК Кировского округа достигла 126 тысяч. Их зарплаты растут второй год подряд. Руководитель Дома культуры им. Красной Гвардии – 119 тысяч.

Почти на треть выросла зарплата директоров «Студии» Л. Ермолаевой» (104,5 тысячи) и Лицейского театра (115 тысяч).

Руководитель ДК «Железнодорожник» и музея «Искусство Омска» зарабатывали в прошлом году в среднем по 102 тысячи.