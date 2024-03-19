Начальник цеха и мастер скажут последнее слово. Судебное заседание состоится сегодня.

Начальник цеха и мастер скажут последнее слово. Судебное заседание состоится сегодня.

Сегодня советский районный суд проведет очередное заседание по делу о пожаре в Новоалександровке, который произошел в мае 2022 года. Обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ» суд предъявил начальнику цеха АО «ТГК-11» Евгению Масленникову и представителю подрядной организации ООО «Промтек» Виталию Крючкову.

В мае 2022 года оба находились в Новоалександровке на одном из предприятий. Несмотря на действовавший тогда в регионе противопожарный режим, организация проводила огневые работы по демонтажу металлических конструкций. Из-за этого сначала загорелась трава, а порывистый ветер перекинул огонь на находящиеся рядом дома – 25 из них сгорели, один из жителей поселка, 65-летний мужчина, погиб, не сумев выбраться из горящего дома.

Пострадало еще 37 жителей, а материальный ущерб от пожара превысил 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Масленникову и Крючкову могут вынести относительно мягкий приговор.

Сегодня подсудимые выступят в заседании с последним словом, сообщает 12 канал. Прежде они не комментировали обстоятельства трагедии.