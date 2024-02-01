В мае 2022 года сгорели десятки домов в микрорайоне Новоалександровка. Обвиняемых в том пожаре хотят отправить лишь в колонию-поселение.

В мае 2022 года сгорели десятки домов в микрорайоне Новоалександровка. Обвиняемых в том пожаре хотят отправить лишь в колонию-поселение.

Государственный обвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу о пожаре в омском микрорайоне Новоалександровка. Это ЧП произошло 6 мая 2022 года. Обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ» предъявлено начальнику цеха АО «ТГК-11» Евгению Масленникову и представителю подрядной организации ООО «Промтек» Виталию Крючкову.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчины, находясь на территории структурного подразделения АО «ТГК-11» в Новоалександровке, несмотря на введенный в регионе особый противопожарный режим, проводили огневые работы по демонтажу металлических конструкций. Из-за неосторожности произошло возгорание травы, а далее огонь распространился в силу порывистого ветра на ближайшие жилые дома.

Тогда погиб 65-летний мужчина, огонь уничтожил 25 зданий. Пострадали 37 человек, которым выплатили причиненный ущерб на сумму свыше 100 млн рублей.

– В прениях сторон государственный обвинитель просил суд учесть смягчающие вину обстоятельства и назначить виновным наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права в течение 2 лет 6 месяцев заниматься определенной деятельностью, – добавили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокурор просил сохранить аресты на имущество виновных – автомобиль, земельные участки и банковские счета.