В прошлом году некачественных изделий выявили больше, чем годом ранее.

В прошлом году некачественных изделий выявили больше, чем годом ранее.

Роспотребнадзор подвел итоги контроля за качеством мукомольно-крупяных, хлебобулочных и кондитерских изделий в 2023 году. Как сообщили в ведомстве, в Омской области исследовали 1677 проб.

Удельный вес нестандартных проб по физико-химическим показателям составил 1,72 % (годом ранее было 0,7 %). Ухудшилось также качество продукции по микробиологическим показателям: 2,41 % (2,2 % годом ранее). Отметим, что микробиологические показатели – это содержание патогенных (болезнетворных) микроорганизмов и бактерий.

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли из продажи 16 партий мукомольно-крупяных изделий весом 92,8 кг, 5 партий хлебобулочных изделий общим весом 41,1 кг, 10 партий кондитерских изделий общим весом 883,87 кг, в том числе 4 партии кремовых изделий весом 71,25 кг, 2 партии сахара общим весом 4,7 кг.

Отметим, что омичи 38 раз пожаловались на качество и нарушение сроков реализации таких продуктов. На продавцов и производителей составили 21 протокол. Их оштрафовали на 765 тыс. рублей. Вынесено также 6 предупреждений.