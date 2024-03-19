Омск-Информ
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·Общество

Госслужащий помог предпринимателю заключить четыре государственных контракта и получил за это 100 тыс. рублей.

Руководитель Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области отправится на скамью подсудимых по обвинению в получении взятки. По версии следствия, в 2022 году он получил от предпринимателя 100 тыс. рублей за создание условий для заключения четырех государственных контрактов на поставку концентраторов кислорода для лечебных учреждений стоимостью 147 млн рублей. Также чиновник организовывал беспрепятственную приемку товара и быструю оплату оказанных услуг.

Вину в совершении преступления мужчины признали частично. По ходатайству следствия суд наложил арест на их имущество общей стоимостью более 12 млн руб., – сообщили в прокуратуре Омской области.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд.

1493
·Общество

Госслужащий помог предпринимателю заключить четыре государственных контракта и получил за это 100 тыс. рублей.

Руководитель Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области отправится на скамью подсудимых по обвинению в получении взятки. По версии следствия, в 2022 году он получил от предпринимателя 100 тыс. рублей за создание условий для заключения четырех государственных контрактов на поставку концентраторов кислорода для лечебных учреждений стоимостью 147 млн рублей. Также чиновник организовывал беспрепятственную приемку товара и быструю оплату оказанных услуг.

Вину в совершении преступления мужчины признали частично. По ходатайству следствия суд наложил арест на их имущество общей стоимостью более 12 млн руб., – сообщили в прокуратуре Омской области.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд.

1493