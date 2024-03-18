По словам капитана «Авангарда», вместо того, чтобы отдыхать несколько месяцев, «ястребам» нужно отдать все силы для победы в Ярославле.

По словам капитана «Авангарда», вместо того, чтобы отдыхать несколько месяцев, «ястребам» нужно отдать все силы для победы в Ярославле.

После разгромного поражения от ярославского «Локомотива» со счетом 0:7, единственным игроком «Авангарда», вышедшим к журналистам, стал капитан команды Дамир Шарипзянов.

- Что можно сказать? 0:2 в серии «горим». Едем в Ярославль за победами. Другого нам не остается, - заявил Шарипзянов. - Вместо того, чтобы отдыхать 4 или 5 месяцев, нужно отдать все свои силы. Самая важная игра – следующая. Выиграем следующую игру, там посмотрим.

Также капитан «Авангарда» перечислил ошибки и те компоненты, где игроки недоработали в проигранном матче:

- Главным было забить гол. Не лезли под ворота, не бросали достаточное количество раз. Было большинство, не реализовали. Мало бросали, не контролировали шайбу в чужой зоне, много оборонялись. Естественно, это не наша игра. Нам нужно играть с шайбой, но, к сожалению, это сегодня не получалось.

Также Дамир Шарипзянов заявил, что «Локомотив» играет в свой хоккей и заслужил две победы в серии.