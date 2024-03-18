Омск-Информ
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·Общество

Новый подвижной состав замечен как минимум на четырех маршрутах.

На улицы Омска вышли новые автобусы оранжевого цвета. Об этом сообщило городское «Пассажирское предприятие № 8».

– Да-да! Автобусы последней партии поставки с новым, фирменным оформлением, сегодня выехали в линии! – оптимистично утверждается в паблике муниципального предприятия.

Судя по фото из социальных сетей, проехаться омичам довелось как минимум на четырех маршрутах – № 24, 61, 78 и 78А.

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·Общество

Новый подвижной состав замечен как минимум на четырех маршрутах.

На улицы Омска вышли новые автобусы оранжевого цвета. Об этом сообщило городское «Пассажирское предприятие № 8».

– Да-да! Автобусы последней партии поставки с новым, фирменным оформлением, сегодня выехали в линии! – оптимистично утверждается в паблике муниципального предприятия.

Судя по фото из социальных сетей, проехаться омичам довелось как минимум на четырех маршрутах – № 24, 61, 78 и 78А.

2271