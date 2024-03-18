Омск-Информ
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·Общество

В четверг метеозависимые горожане могут испытывать головные боли и бессонницу.
По прогнозу лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в четверг, 21 марта, Омск накроет магнитная буря. Уже с 3:00 магнитосфера будет возмущенной, а к утру буря достигнет уровня G1.
Отметим, что уровень G1 обозначает слабую магнитную бурю. Однако и она способна вызывать у метеозависимых людей головные боли и бессонницу.
Отметим, что 19 и 20 марта магнитосфера в Омске будет спокойной. Вероятность бурь в эти дни не более 15 %.
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·Общество

В четверг метеозависимые горожане могут испытывать головные боли и бессонницу.
По прогнозу лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в четверг, 21 марта, Омск накроет магнитная буря. Уже с 3:00 магнитосфера будет возмущенной, а к утру буря достигнет уровня G1.
Отметим, что уровень G1 обозначает слабую магнитную бурю. Однако и она способна вызывать у метеозависимых людей головные боли и бессонницу.
Отметим, что 19 и 20 марта магнитосфера в Омске будет спокойной. Вероятность бурь в эти дни не более 15 %.
1014