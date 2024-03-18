Мужчина продал транспортное средство, которое у него собирались конфисковать.

Мужчина продал транспортное средство, которое у него собирались конфисковать.

Большереченский суд вынес приговор любителю пьяного вождения. В качестве наказания ему назначили 400 часов обязательных работ, на 2 года лишили прав и взыскали сумму, соответствующую стоимости автомобиля.

Как сообщает прокуратура, 2 декабря прошлого года мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности за пьяное вождение, вновь выпил и сел за руль. Его на автомобиле ВАЗ-21093 остановили сотрудники ГИБДД.

За такое нарушение у владельцев обычно конфискуют автомобиль. Чтобы этого избежать, житель Большеречья продал машину за 30 тыс. рублей. Однако эти деньги придется отдать государству.

Приговор пока не вступил в законную силу. Водитель может его обжаловать.