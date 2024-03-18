Здание, рассчитанное на 1649 педагогов и студентов, скоро начнут использовать по назначению.

Здание, рассчитанное на 1649 педагогов и студентов, скоро начнут использовать по назначению.

Минстрой опубликовал кадры, сделанные в новом корпусе ОмГУ (Фрунзе, 6). Напомним, строительство 12-этажного здания (включая подвал) недавно завершилось, уже 31 марта там состоится день открытых дверей.

В новом здании создали не только аудитории для занятий, но также спортзал для студентов и гостиницу для заочников и специалистов, повышающих квалификацию. Столовая вуза рассчитана на 400 человек. В ней есть собственная пекарня и духовые шкафы.

Завершало строительство корпуса ООО «Строительные материалы Сибири». Площадь здания составляет 22 039 кв. м. Высота здания – 52,7 м. Вместимость здания составляет 1649 человек.