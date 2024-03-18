Они ожидаются в десятках домов Центрального и Октябрьского округов.

Они ожидаются в десятках домов Центрального и Октябрьского округов.

Омский водоканал запланировал ремонт сетей на 19–21 марта. В связи с этим некоторых омичей ожидают отключения воды.

19 марта с 10:00 до 19:00:

4-я Транспортная, 1а, 1а/1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15; 2а, к. 2; 2а, к. 1; 2а/1, 2/1.

6-я Линия, 182а.

Машину с питьевой водой установят по адресу: 4-я Транспортная, 9.

При этом плановые работы на 20 марта отменили. Воды должны были лишиться жители улиц Октябрьская, Чернышевского, Герцена, Яковлева, 2-я Совхозная, 24-я Северная, 21-я Северная и частного сектора на Совхозной.

Вместо этого 20 марта с 9:30 до 20:00 отключат воду в домах № 5а на улице Бережного. Подвоз воды организуют к этому же дому.

21 марта с 10:00 до 19:00 воды не будет в домах:

50 лет ВЛКСМ, 2, 3, 4, 5, 5в, 7а/1, 7б, 9, 8;

Ермолаева, 5а, 9, 10, 11;

Юбилейная, 7, 6, 5, 4, 5а.

Машину с питьевой водой установят по адресу: 50 лет ВЛКСМ, 9.

С 11:00 до 20:00 воду отключат также на Багратиона, 23/1, 25а, 25б, 27в, 27б, 29б.