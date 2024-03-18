При падении она сломала ногу и до сих пор не может ходить без посторонней помощи.

При падении она сломала ногу и до сих пор не может ходить без посторонней помощи.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Кировского райсуда о взыскании компенсации морального вреда, утраченного заработка и расходов на лечение. Иск в суд к ООО «ФестМолл» подала местная жительница.

Как сообщает пресс-служба суда, в июне 2022 года женщина спускалась по лестнице в цокольный этаж в торговом центре «Фестиваль Сити», споткнулась и упала. На лестнице не было перил, не за что было ухватиться. При падении омичка получила перелом.

– После выписки из медицинского учреждения ей пришлось приобретать дорогостоящие средства реабилитации и препараты для лечения. Травма принесла с собой физическую боль, нравственные переживания. До настоящего времени не может самостоятельно передвигаться и постоянно нуждается в опоре и поддержке. В связи с полученной травмой утратила трудоспособность и заработок, – сообщили в суде.

Представители ТЦ считали, что лестница соответствует всем нормам, и утверждали, что хотели компенсировать женщине затраты на лечение и моральный вред, но узнали о подаче иска. Суд же признал иск обоснованным, а лестницу небезопасной. Оба суда взыскали с ТЦ компенсацию морального вреда, расходы на лечение, утраченный заработок и штраф в общей сумме более 700 тыс. рублей.