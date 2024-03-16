Омск-Информ
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·Общество

Тигр, Медведь и даже Масленица были замечены на избирательном участке в городке Нефтяников.

В ходе голосования на выборах президента России на избирательном участке в омской школе № 32 на проспекте Мира были замечены необычные избиратели. Омичи пришли отдать свой голос в костюмах ростовых кукол.

Среди получивших бюллетени были Тигр, Медведь и даже Масленица. Появление избирателей в необычных костюмах порадовало членов избирательной комиссии.

Накануне голосовать приехали молодожены. Супруги посетили участок для голосования сразу после загса.

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·Общество

Тигр, Медведь и даже Масленица были замечены на избирательном участке в городке Нефтяников.

В ходе голосования на выборах президента России на избирательном участке в омской школе № 32 на проспекте Мира были замечены необычные избиратели. Омичи пришли отдать свой голос в костюмах ростовых кукол.

Среди получивших бюллетени были Тигр, Медведь и даже Масленица. Появление избирателей в необычных костюмах порадовало членов избирательной комиссии.

Накануне голосовать приехали молодожены. Супруги посетили участок для голосования сразу после загса.

1380