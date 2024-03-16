Омск-Информ
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·Политика

По итогам первого дня голосования на избирательные участки пришло 35,28 % жителей страны. В Омской области примерно те же показатели. 

ЦИК России обнародовал явку на выборах президента России в целом по стране по итогам первого дня голосования. По данным на 20:55 по московскому времени, свои голоса отдали 35,28 % жителей страны.

По Омской области по состоянию на 18 часов эта цифра составляла 34,09 %. В районах области проголосовали 42,68 % избирателей, в Омске – 28,65 %.  Проголосовать за президента еще можно 16 и 17 марта.

·Политика

По итогам первого дня голосования на избирательные участки пришло 35,28 % жителей страны. В Омской области примерно те же показатели. 

ЦИК России обнародовал явку на выборах президента России в целом по стране по итогам первого дня голосования. По данным на 20:55 по московскому времени, свои голоса отдали 35,28 % жителей страны.

По Омской области по состоянию на 18 часов эта цифра составляла 34,09 %. В районах области проголосовали 42,68 % избирателей, в Омске – 28,65 %.  Проголосовать за президента еще можно 16 и 17 марта.