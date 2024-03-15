Он прошел спокойно, жалоб и нарушений выявлено не было. Выборы продлятся также завтра и послезавтра.

Он прошел спокойно, жалоб и нарушений выявлено не было. Выборы продлятся также завтра и послезавтра.

Завершен первый день голосования на выборах президента РФ в Омской области. В 20:00 избирательные участки закрылись. Откроются они на следующий день в 8:00.

Первый день выборов в регионе прошел спокойно, жалоб и нарушений на ход голосования не было, – сообщил заместитель председателя областной избирательной комиссии Андрей Фролов.

По данным облизбиркома, по состоянию на 18:00 явка избирателей составляла 34,09 %. 42,68 % проголосовали в районах области, 28,65 % – в Омске.