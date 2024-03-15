Парень голодал, но боялся пойти к правоохранителям, потому что его запугали психбольницей.

Парень голодал, но боялся пойти к правоохранителям, потому что его запугали психбольницей.

В марте на 56-летнюю омичку Фатиму Яминову завели восьмое по счету уголовное дело о мошенничестве. Полицейские нашли еще одного детдомовца, который лишился всех своих денег после знакомства с женщиной.

Александр Гумиров тогда еще находился в доме-интернате. Женщина представилась Еленой, начала звонить ему, часами говорила по телефону, каждый день спрашивала, что парень ел, как себя чувствует, а потом пригласила в гости. У себя дома она обещала помочь сироте выбить квартиру через свои связи, однако стала просить на это деньги. Сначала Александр передал ей 200 тыс. рублей, а потом еще 300 тысяч. Как сообщает omsk.aif.ru тогда еще находился в доме-интернате. Женщина представилась Еленой, начала звонить ему, часами говорила по телефону, каждый день спрашивала, что парень ел, как себя чувствует, а потом пригласила в гости. У себя дома она обещала помочь сироте выбить квартиру через свои связи, однако стала просить на это деньги. Сначала Александр передал ей 200 тыс. рублей, а потом еще 300 тысяч.

Когда он для сохранности отдал Фатиме свои документы и банковские карты, то лишился и оставшихся 2,5 млн. Позже парень также подписал доверенность на получение своей пенсии по инвалидности и больше не видел этих денег.

После того как мошенница забрала все деньги, она отселила детдомовца к другой женщине – Елене, которая, по словам парня, заботилась о нем как могла: кашу иногда варила, а однажды пирог испекла.

После того как дело предали огласке, Фатима с ребятами начала прятаться по съемным квартирам. Александра нашли только после того, как объявили в розыск. К тому времени он настолько оголодал, что ел несколько дней без перерыва. Сам он не шел в полицию, потому что думал, что его отправят в психбольницу – этим его пугала мошенница.