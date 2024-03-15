Дезориентированный в пространстве мужчина вышел из дома и пропал. Его искали больше недели.

Дезориентированный в пространстве мужчина вышел из дома и пропал. Его искали больше недели.

В Омске закончились поиски 63-летнего пенсионера Сергея Торлопова. Как сообщает паблик поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», мужчину нашли живым.

Напомним, что Сергей Торлопов пропал 6 марта, когда вышел из своего дома на улице 4-я Комсомольская. Сначала о его поисках сообщили волонтеры, а затем уже полицейские попросили омичей сообщить любую информацию, которая могла бы помочь. Сестра пожилого омича сообщала, что он дезориентирован в пространстве.

К счастью, все обошлось. Где все это время был пенсионер, не сообщается.