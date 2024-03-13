Сергей Торлопов вышел из дома еще 6 марта и до сих пор не вернулся. В полицию обратилась сестра омича.

Сергей Торлопов вышел из дома еще 6 марта и до сих пор не вернулся. В полицию обратилась сестра омича.

Сотрудники городского отдела полиции № 4 обратились к омичам с просьбой о помощи в поиске 63-летнего Сергея Торлопова. Мужчина 6 марта вышел из своего дома на улице 4-я Комсомольская и до сих пор не вернулся. Сестра Сергея Николаевича обратилась в полицию с сообщением о его исчезновении. Она отметила, что у брата есть проблемы со здоровьем, он часто теряет ориентацию в пространстве и требует помощи.

Разыскиваемый мужчина выглядит примерно на 60 лет, его рост составляет около 165 см. Он худощавого телосложения, с седыми волосами и карими глазами. В момент исчезновения омич был одет в серый полушубок, трикотажные брюки камуфляжного цвета и светло-коричневые текстильные сапоги.

Тех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Сергея Торлопова или которые могут помочь в его поиске, просят позвонить в полицию по следующим номерам: 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102.

Даже малейшая информация может оказаться полезной для полиции и помочь в розыске Сергея Торлопова.