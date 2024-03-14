В ближайшее время в регионе ожидается повышение геомагнитной активности.

В ближайшее время в регионе ожидается повышение геомагнитной активности.

В региональном Минздраве омичам рассказали, как магнитные бури влияют на состояние оранизма. Эксперты отмечают, что метеозависимость не является болезнью, однако во время подобных природных явлений увеличивается смертность от инфарктов и инсультов.

Чаще всего ухудшение самочувствия могут почувствовать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кто реагирует на погодные изменения. Зачастую во время магнитных бурь люди могут чувствовать слабость, головокружение, бессонницу и боль в спине или ногах.

– Синоптики предупреждают, что россиянам в марте придется столкнуться с геомагнитной активностью. Для того чтобы организм не так активно реагировал на изменение температуры воздуха, магнитные бури и перепады атмосферного давления, стоит уделить внимание его общему укреплению, – отметили в ведомстве.

Для того чтобы облегчить состояние во время магнитных бурь, омичам рекомендуют спать по 7-8 часов в сутки, не пить кофе и энергетики, не злоупотреблять фастфудом, сахаром и отказаться от вредных привычек. Необходимо больше двигаться, чтобы быть в тонусе.