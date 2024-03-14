Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел недалеко от школы № 45. Подросток шел в образовательное учреждение и повстречал собак.

В СУ СК России по Омской области рассказали о случае, который произошел вчера утром, 13 марта, в городе на улице Олимпийской, недалеко от школы № 45. Там бродячие собаки напали на подростка, который шел в школу. Отогнать животных удалось прохожим. Они и помогли школьнику. Как отметили в ведомстве, по факту инцидента уже организовали проверку.

– В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося, действиям лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных и обеспечение безопасности граждан, будет дана правовая оценка, – добавили в пресс-службе Следственного комитета.

Отметим, что ранее на бродячих псов жаловались жители Левобережья. По их словам, из-за агрессивных животных невозможно выходить на улицу.

1129
·Происшествия

Инцидент произошел недалеко от школы № 45. Подросток шел в образовательное учреждение и повстречал собак.

В СУ СК России по Омской области рассказали о случае, который произошел вчера утром, 13 марта, в городе на улице Олимпийской, недалеко от школы № 45. Там бродячие собаки напали на подростка, который шел в школу. Отогнать животных удалось прохожим. Они и помогли школьнику. Как отметили в ведомстве, по факту инцидента уже организовали проверку.

– В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося, действиям лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных и обеспечение безопасности граждан, будет дана правовая оценка, – добавили в пресс-службе Следственного комитета.

Отметим, что ранее на бродячих псов жаловались жители Левобережья. По их словам, из-за агрессивных животных невозможно выходить на улицу.

1129