Омск-Информ
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·Общество

Жители города жалуются на стаи бродячих собак.
Омичи начали жаловаться на стаи бродячих собак. Об агрессивных животных горожане сообщают в соцсетях. Так, стаю собак накануне заметили на Левобережье в поселке Новостройка.
– Просто ужас! Как теперь ходить по улицам? – возмутилась омичка.

Еще одну стаю бродяжек омичи заметили в парке Победы. Некоторые горожане опасаются, что после ухода косуль из города собаки начнут нападать на людей.
1864
·Общество

Жители города жалуются на стаи бродячих собак.
Омичи начали жаловаться на стаи бродячих собак. Об агрессивных животных горожане сообщают в соцсетях. Так, стаю собак накануне заметили на Левобережье в поселке Новостройка.
– Просто ужас! Как теперь ходить по улицам? – возмутилась омичка.

Еще одну стаю бродяжек омичи заметили в парке Победы. Некоторые горожане опасаются, что после ухода косуль из города собаки начнут нападать на людей.
1864