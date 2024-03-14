Омск-Информ
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·Общество

Туда переместят избирательные участки только в случае необходимости.
В Омской области подготовили 750 резервных помещений для выборов президента, которые пройдут 15–17 марта. Как рассказал председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков, туда переместятся сотрудники и избиратели в случае ЧП. Участки мобильные, и при необходимости их можно будет перевозить.
Напомним, завтра в регионе откроются 1685 постоянных избирательных участков и два временных (на ж/д вокзале и в аэропорту). Они будут работать три дня с 8:00 до 20:00.
Еще 36 временных участков в больницах будут работать только 17 марта. До этого времени избирком будет уточнять списки.
·Общество

Туда переместят избирательные участки только в случае необходимости.
В Омской области подготовили 750 резервных помещений для выборов президента, которые пройдут 15–17 марта. Как рассказал председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков, туда переместятся сотрудники и избиратели в случае ЧП. Участки мобильные, и при необходимости их можно будет перевозить.
Напомним, завтра в регионе откроются 1685 постоянных избирательных участков и два временных (на ж/д вокзале и в аэропорту). Они будут работать три дня с 8:00 до 20:00.
Еще 36 временных участков в больницах будут работать только 17 марта. До этого времени избирком будет уточнять списки.