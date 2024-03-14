Это связано с тем, что до воскресенья планируется уточнять списки голосующих.

Это связано с тем, что до воскресенья планируется уточнять списки голосующих.

К выборам президента России в Омской области подготовили 1685 постоянных избирательных участка и 36 временных (в больницах и т. д). Завтра в 8:00 в регионе откроются 1687 участков, то есть все постоянные и два временных (на ж/д вокзале и в аэропорту). Остальные временные участки будут работать только в последний день голосования, 17 марта. Это связано с тем, что в больницу люди могут попасть еще в пятницу и субботу, а избирком будет уточнять списки.

В регионе уже завершилась программа «ИнформУИК». Члены избирательных комиссий обошли в городе 99 % домов.

– Мы опасались мошенников, опасались за безопасность наших обходчиков, но никаких инцидентов не произошло, – отметил на сегодняшней пресс-конференции председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков.

Отметим, что в избирком поступило более 70 тыс. заявлений о голосовании по месту нахождения. Только 13–14 тыс. пришли за открепительным листом лично, остальные оформили все через «Госуслуги». Еще 50 тыс. жителей будут голосовать на дому, но до воскресенья это число может вырасти.