Еще 50 жителей региона получили тяжелые производственные травмы.
В 2023 году в организациях Омской области произошло 98 несчастных случаев. Как сообщили «Омск-информу» в региональной Гострудинспекции, 59 из них были связаны с производством. В результате 8 работников погибли, еще 50 получили тяжелые травмы.
– Актуальность проблемы травматизма постоянно растет. Это свидетельствует о недостаточной организации системы охраны труда и необходимости ее совершенствования. Для исключения производственного травматизма Гострудиснпекция рекомендует работодателям разрабатывать комплекс профилактических мероприятий по борьбе с производственным травматизмом посредством проведения расследования, учета и анализа несчастных случаев на производстве и микротравм, – отметили в Государственной инспекции труда в Омской области.
На 33 % выросло число несчастных случаев в сфере растениеводства, животноводства и охоты. За прошлый год их было 8 (6 тяжелых, 2 смертельных), а годом ранее только 6. Еще 8 несчастных случаев приходится на сферу транспортировки и хранения (2 смертельных, 6 тяжелых). На 40 % уменьшился травматизм на стройках. За прошлый год произошло 6 тяжелых несчастных случаев, тогда как в 2022 году их было 10. На 20 % реже стали травмироваться омичи, работающие в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг. За год произошло 5 тяжелых несчастных случаев, что на 1 меньше, чем в 2022 году.
Гострудинспекция совместно с министерством труда и социального развития, Фондом социального страхования и профсоюзами пытается уменьшить травматизм на производстве. Для этого проводят семинары, совещания, заседания межведомственных комиссий, профилактические визиты. Постоянно проводится работа по совершенствованию управлением системы охраны труда.
Ранее сообщалось, что во время ремонта на тепловых сетях омский слесарь получил ожоги I–III степени. Его ошпарило горячей водой.