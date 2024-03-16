Еще 50 жителей региона получили тяжелые производственные травмы.

Еще 50 жителей региона получили тяжелые производственные травмы.

В 2023 году в организациях Омской области произошло 98 несчастных случаев. Как сообщили «Омск-информу» в региональной Гострудинспекции, 59 из них были связаны с производством. В результате 8 работников погибли, еще 50 получили тяжелые травмы.

– Актуальность проблемы травматизма постоянно растет. Это свидетельствует о недостаточной организации системы охраны труда и необходимости ее совершенствования. Для исключения производственного травматизма Гострудиснпекция рекомендует работодателям разрабатывать комплекс профилактических мероприятий по борьбе с производственным травматизмом посредством проведения расследования, учета и анализа несчастных случаев на производстве и микротравм, – отметили в Государственной инспекции труда в Омской области.

На 33 % выросло число несчастных случаев в сфере растениеводства, животноводства и охоты. За прошлый год их было 8 (6 тяжелых, 2 смертельных), а годом ранее только 6. Еще 8 несчастных случаев приходится на сферу транспортировки и хранения (2 смертельных, 6 тяжелых). На 40 % уменьшился травматизм на стройках. За прошлый год произошло 6 тяжелых несчастных случаев, тогда как в 2022 году их было 10. На 20 % реже стали травмироваться омичи, работающие в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг. За год произошло 5 тяжелых несчастных случаев, что на 1 меньше, чем в 2022 году.

Гострудинспекция совместно с министерством труда и социального развития, Фондом социального страхования и профсоюзами пытается уменьшить травматизм на производстве. Для этого проводят семинары, совещания, заседания межведомственных комиссий, профилактические визиты. Постоянно проводится работа по совершенствованию управлением системы охраны труда.