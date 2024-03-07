Он получил ожоги III степени, то есть повреждение тканей до самых мышц и костей.

Он получил ожоги III степени, то есть повреждение тканей до самых мышц и костей.

Государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая, который произошел 10 января со слесарем АО «Омск РТС». В составе рабочей бригады мужчина проводил ремонт тепловых сетей. Во время спуска в тепловую камеру его обожгло горячей водой и паром.

Мужчина получил термический ожог I, II, III степени. Отметим, что III степень – это глубокий ожог до мышц и костей с формированием струпа.

Комиссия квалифицировала несчастный случай как связанный с производством. Виноватыми признали мастера, который не обеспечил безопасность работ повышенной опасности; а также начальника района и заместителя начальника района, которые не выдали наряд на производство работ с повышенной безопасностью; старшего диспетчера, который не проконтролировал производство работ.

После несчастного случая разработаны мероприятия по устранению причин происшествия. Работодателя также могут привлечь к административной ответственности.